В Украине посчитали, во сколько стране обойдется содержание президента Владимира Зеленского и его офиса в 2020 году. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что, согласно плану бюджета страны на 2020 год, содержание обойдется стране в порядка $39,9 млн.

Уточняется, что в 2019 году эта цифра составила $38,2 млн, а еще годом ранее, в 2018, на содержание главы государства потратили $40,4 млн.

Также в опубликованном материале приводятся данные о том, что расходы в 2014 году были меньше по сравнению с 2015 годом в полтора раза. Они составили $11,8 млн и $17,9 млн соответственно.

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