Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом кризис в Сирии, в том числе ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, а также двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

Как сообщает РИА Новости, главы двух государств также переговорили относительно обстановки в Заевфратье.

«Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — сказал Путин о ходе переговоров с Эрдоганом.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в турецкой Анкаре 16 сентября.

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