Заявление «Карабах-это Армения» стало ответом на «бескомпромиссность позиции» Азербайджана относительно статуса Карабаха, сказал премьер-министр страны-агрессора Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции, комментируя слова бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзы.

Ранее Брайза заявил, что провокационное заявление армянского премьера Никола Пашиняна в оккупированном Ханкенди останавливает весь переговорный процесс, делая его невозможным.

Пашинян подчеркнул, что причиной бурных обсуждений стало заявление, сделанное 5 августа, хотя ему предшествовало другое – от 12 мая 2018 года, во время которого глава армянского правительства указал на необходимость получить разъяснения по сути Мадридских принципов, об их рамках и «амплитуде возможностей”.

«В частности, что касается статуса Нагорного Карабаха. Лишь после этого мы можем говорить о том, приемлемы ли для нас Мадридские принципы», — отметил Пашинян (цитата по Sputnik).

В то же время, во время рабочих обсуждений с сопредседателями МГ ОБСЕ, утверждает армянский премьер, «неофициально заявлялось о том, что могут рассматриваться различные статусы Карабаха – вплоть до выхода из Азербайджана».

Баку же, посетовал он, заявляет, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана.

«Если они придерживаются этого категоричного и не принимающего компромисса принципа, то нашим принципом должен быть «Карабах-это Армения, и все»», — важно заявил премьер страны-агрессора.

Переговоры по карабахскому урегулированию, добавил он, нужно наполнить «реальным содержанием».

«Мы готовы к конструктивным переговорам. Наша позиция очень конструктивная, основана на фактах. Мы желаем достичь решения вопроса, а не делать вид, что работаем над урегулированием. Мы предлагаем прекратить делать вид и перейти к реальным содержательным обсуждениям», — заявил Пашинян.

При этом он отметил, что Ереван не пойдет на урегулирование в условиях «угроз из Баку». «Об этом я говорил и своему азербайджанскому коллеге, и сопредседателям Минской группы ОБСЕ», — добавил он (цитата по Интерфаксу).

Minval.az