Полиция Эр-Рияда арестовала молодого человека, который стрелял из пистолета, держа в руках ребёнка. Оружие в итоге оказалось во рту у малыша.
На записи, появившейся в Сети, видно, что мужчина не обращает внимания на плач новорождённого. Другой человек, лица которого не видно, как и лица стрелявшего, призывает дать ребёнку почувствовать порох на вкус.
«Он был арестован, оружие изъято. В отношении него предпринимаются меры», — рассказал представитель полиции, передают российские «Новости».
Молодому человеку должны предъявить обвинения из-за того, что жизнь ребёнка была в опасности.
شاهد متهوراً يطلق الرصاص أثناء حمل رضيع.. و»العمل السعودية» تتفاعل
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— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) 14 сентября 2019 г.