Полиция Эр-Рияда арестовала молодого человека, который стрелял из пистолета, держа в руках ребёнка. Оружие в итоге оказалось во рту у малыша.

На записи, появившейся в Сети, видно, что мужчина не обращает внимания на плач новорождённого. Другой человек, лица которого не видно, как и лица стрелявшего, призывает дать ребёнку почувствовать порох на вкус.



«Он был арестован, оружие изъято. В отношении него предпринимаются меры», — рассказал представитель полиции, передают российские «Новости».

Молодому человеку должны предъявить обвинения из-за того, что жизнь ребёнка была в опасности.

Minval.az