Газета «КоммерсантЪ» ознакомилась с программой экономической интеграции Беларуси и России. Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года. Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. Такая степень интеграции — выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской, пишет издание.

Большая часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года.

Как отмечает издание, речь идет о довольно радикальном проекте: это частичная экономическая интеграция на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам.

«При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления», — пишет «КоммерсантЪ».

Подлинность проекта, рассмотренного «Коммерсантом», подтвердил источник издания в правительстве России, сообщает «TUT.BY».

Что в плане есть?

В «Программе действий» прописаны следующие моменты:

Взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года.

Объединение налоговых систем: предполагается, что в «союзном государстве» России и Беларуси к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

Единая таможенная политика — вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы.

Энергополитика. Документ прямо предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии — также без подробностей, описательным термином.

Единые принципы «специальных экономических мер». Судя по всему, речь идет о контрсанкциях.

Социальная политика. С января 2022 года два государства в рамках «союзного государства» также намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере соцзащиты, однако в последнем случае обещано лишь «сближение уровня» соцгарантий и в будущем — «равные права» граждан двух стран.

Прочее. Два министерства экономики — российское и белорусское — к 1 ноября 2019 года также должны создать «дорожную карту», объединяющую отраслевое регулирование. Помимо ТЭК гармонизировать (в данном случае имеется в виду единый набор норм регулирования, а не единый «союзный» госорган) предлагается «промышленную политику», что бы это ни значило, режим госрегулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей. Обещаны также к 2021 году взаимный единый доступ к госзакупкам, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства, то есть, видимо,

Гражданских кодексов: будет вестись работа над Основами гражданского законодательства «союзного государства».

Чего в планах нет?

В документе подчеркивается, что речь идет только об экономической интеграции.

Об объединении эмиссионных банков и единой валюте упоминаний в документе нет, но о гармонизации макроэкономической политики, унификации валютного контроля, объединении платежных систем и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций центробанки и минфины двух стран намерены договориться. ЦБ России и Нацбанк Беларуси также должны с 2021 года работать в рамках межгосударственного договора о единых принципах банковского и финансового надзора.

Документ не содержит конкретных договоренностей о судьбе «единого» бюджета «союзного государства».

Прочее. В проекте нет упоминаний про оборону, госбезопасность, суды, правоохрану и вопросы МВД, образовании, здравоохранении, науку, а также непосредственно госуправлении, то есть внутреннем устройстве исполнительной власти в России и Беларуси.

Ревизия договора о «союзном государстве»

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства «союзного государства» в порядке, который предусмотрен договором о создании «союзного государства» от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должны быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому «парламенту» и единому «президенту».

25 декабря во время встречи правителей Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

В июле на Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию «союзного договора».

По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, в разработанной программе заложен принцип «две страны — один рынок». В ней нет вопросов политического характера. Он также пообещал, что программа будет опубликована, чтобы снять опасения по поводу суверенитета.

Позже министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что интеграция — это не вопрос объединения государств, речь «об объединении экономик как равных партнеров».

В конце августа проект был представлен Александру Лукашенко. 6 сентября его парафировали, то есть согласовали с возможностью незначительных изменений, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

Официально документ не был опубликован.

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