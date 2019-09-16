В больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает интернет-сайт Charivne.info в воскресенье, 15 сентября.

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

«Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток», — сказала Виктория Еникеева.

Вес новорожденного мальчика 3160 граммов, рост — 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Minval.az