Жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством. Об этом сообщает «Кавказский Узел».

Так чеченцы отреагировали на задержание местной жительницы Секинат Ибрагимовой, которую полиция обвинила в оказании магических услуг.

«Выражаю благодарность Рамзану Кадырову за то, что оберегает свой народ от всех врагов, явных и скрытых», — написал один из пользователей в группе издания «Кавказ.Реалии» в Facebook. «Правильно. Молодец, Рамзан», — поддержал его другой комментатор.

Некоторые пользователи возмутились задержанием женщины. Они назвали такие действия властей идиотизмом и напомнили, что подобным образом в средние века поступала инквизиция.

Чеченская телекомпания «Грозный» выпустила сюжет о задержании колдуньи. Ибрагимова раскаялась в содеянном и попросила прощения перед камерой.

В сюжете сообщили, что колдунья занималась магическими ритуалами с 2013 года. У нее изъяли набор предметов для колдовства — землю с кладбища, замки, ключи, бумаги с неизвестными письменами, а также фотографии различных людей. Местные жители выразили опасения, что Ибрагимова использовала снимки для наведения порчи. Они посоветовали тем, кто нашел себя на фото, пройти лечение от сглаза.

Minval.az