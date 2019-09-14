Вчера, 13 сентября, в Шевченковском районе Киева, по адресу улица Кирилло-Мефодиевская, 7, произошло убийство 23-летней местной жительницы. Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что гражданин Азербайджана зарезал свою бывшую жену в подъезде дома, где она проживала.

Согласно показаниям бабушки жертвы, погибшая, в течение нескольких лет встречалась с азербайджанцем, после чего пара узаконила свои отношения и расписалась. Они состояли в официальном браке полгода, после чего приняли решение развестись.

Как стало известно, злоумышленник был против развода и начал преследовать свою бывшую жену. Вместе с этим, появилась информация, что на момент, когда пара еще состояла в отношениях, погибшая часто возвращалась домой с синяками.

В сообщении говорится, что вчера вечером, 13 сентября, девушка возвращалась домой, где проживала с родителями. Как рассказали соседи, в то время, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина. Были слышны крики.

Жертва пыталась быстро попасть в подъезд, но злоумышленнику удалось быстро забежать в дом вслед за ней. Как стало известно, сначала мужчина просто угрожал, размахивая ножом, а девушка пыталась укрыться от ударов сумкой, но потом он ударил ее в грудь, после чего она упала.

Услышав крики, соседи и семья жертвы выбежали в подъезд, однако убийце удалось сбежать в неизвестном направлении.

На данный момент его разыскивает полиция. Стоит отметить, что согласно информации полученной от бабушки погибшей, злоумышленник часто ездил в Москву по работе, в связи, с чем правоохранительные органы предположили, что он может попытаться уехать.

Minval.az