В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

«Пока не знаем», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Sputnik Армения.

В Ереване 1 октября состоится заседание Высшего Евразийского совета. С целью участия в нем в Армению прибудет также президент России Владимир Путин. С учетом его близких отношений со вторым президентом Армении в прессе в последнее время часто муссируются слухи о возможной встрече. Сам Кочарян, напомним, сейчас находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года.

Minval.az