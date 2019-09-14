В Тюмени крупные российские операторы связи в сентябре протестируют специальное оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране интернет-ресурсов. Об этом 13 сентября сообщает Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.

Таким образом операторы проверят оборудование для блокировок, которое им выдал Роскомнадзор, рассказал один из источников. По словам второго собеседника, тестирование будет проходить на реальных пользователях с целью узнать, как работает оборудование и есть ли у него сбои. Тестирование должно завершиться до конца сентября.

Также источник рассказал, что тестируемое оборудование — программно-аппаратный комплекс, который разработал российский производитель «РДП.ру». Ростелекому принадлежит 15% акций компании. В августе 2018 года стало известно, что рабочая группа Роскомнадзора уже тестировала подобное оборудование в лабораторных условиях. По данным «Ведомостей», тогда самой эффективной признали именно разработку компании «РДП.ру».

Представители Ростелекома, МТС, Мегафона, Вымпелкома и Tele2 отказали Reuters в комментариях. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский также не ответил на запрос агентства, а представитель «РДП.ру» сказал, что не знает, где именно тестируется оборудование компании. В мае президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий рассказывал, что проверки оборудования проводятся в специальных зонах на Урале. По его словам, тогда реальные абоненты не участвовали в тестировании.

Установка такого оборудования возможна в рамках закона о «суверенном интернете», который направлен на защиту российского сегмента интернета. Большая часть его положений вступит в силу 1 ноября 2019 года. По закону, все российские операторы связи обязаны установить на своих сетях специальное оборудование, в том числе DPI — систему глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection). С помощью нее можно анализировать, фильтровать и блокировать запрещенный в России трафик.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в апреле 2018 года. Несмотря на это, мессенджер до сих пор продолжает работать на территории России.

Minval.az