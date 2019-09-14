Ксения Собчак, вышедшая замуж за театрального режиссера Константина Богомолова, выступила на свадьбе в полуголом виде. Видео опубликовал Telegram-канал Super.

В ходе шоу телеведущая появилась в корсете и с подвязкой на ноге, станцевала под песню «Войди в меня, войди в мои сны», после чего улеглась в кровать, а двое мужчин из подтанцовки подвели к ней новоиспеченного мужа.

На свадьбу были приглашены более 300 гостей. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Ранее Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

Minval.az