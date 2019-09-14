13 сентября президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену во время выступления студии «Квартал 95» и сыграл самого себя, сообщает интернет-сайт LB.ua.

На видео, опубликованном изданием, видно, как пародирующий Зеленского актер Юрий Великий позвал сидящего в зале президента. «Моя английский не очень хорош, поэтому кто-нибудь может переводить мою речь?», – сказал актер и попросил Зеленского помочь с переводом на английский, глава государства согласился.

В начале сентября президент говорил в интервью каналу «1+1», что хочет посетить концерт студии «Квартал 95» в качестве зрителя, но также у него есть идея выйти на сцену.

Minval.az