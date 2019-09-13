В Англии мать закормила 13-летнего сына до смерти. Жительница Манчестера начала раскармливать ребенка с рождения. К трем годам он весил 30 килограмм, сообщает The Sun.

Когда мальчик пошел в школу, врачи посоветовали ему ходить в школу пешком, вместо езды с матерью на машине.

Женщина возмутилась, что школьные врачи вмешиваются в воспитание ее ребенка и продолжила возить сына в школу. Отмечается, что мать якобы называла мальчика жирным и обвиняла его в лени.

Подросток в тайне от матери пытался придерживаться диеты, занимался спортом и посещал курсы по повышению самоуверенности. Сообщается, что до обеда он потреблял более двух тысяч калорий.

Впервые парень попал в больницу в декабре 2014 года, но на повторный прием к врачу не явился. Когда у ребенка выявили кардиомиопатия из-за избыточного веса, медики предупредили, что пересаживать здоровый орган противопоказано.

Сообщается, что мать продолжала плотно кормить сына до самой смерти. По факту смерти подростка начали расследование.

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