Законопроект о декриминализации медицинского использования марихуаны принял Сенат Парагвая.

Теперь люди, выращивающие и обрабатывающие марихуану для исключительно самостоятельного и медицинского потребления, будут освобождены от уголовной ответственности. При этом у человека должно быть свидетельство о заболевании, при котором возможно употребление медицинской конопли, подтвержденное Минздравом и соцслужбами.

Парагвайским компаниям начнут выдавать лицензии на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны, сообщает РИА Новости. Непосредственно в Минздрав будет поступать два процента произведенного товара — его бесплатно раздадут нуждающимся.

Новые меры направлены на облегчение состояния больных, страдающих эпилепсией, онкологическими, дегенеративными и прочими заболеваниями.

Напомним, что полная или частичная легализация марихуаны уже состоялась в Люксембурге, Канаде, Уругвае, Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии, Португалии, Австрии и некоторых других странах.

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