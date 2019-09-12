США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Об этом сказал представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, Госдеп и Пентагон выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине.

«Администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Minval.az