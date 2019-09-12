Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал парламентские выборы репетицией к предстоящим президентским и пообещал не дать «расшатать» страну.

«В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено», — сказал Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

Глава государства обратил внимание, что, если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом — по президенту. «Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете», — отметил он.

Minval.az