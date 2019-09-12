У здания суда в Ереване, где в четверг проходило заседание по делу 1 марта, произошла потасовка, в результате которой двух человек доставили в отделение, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе силового ведомства.

Драка произошла между сторонниками и противниками второго президента Роберта Кочаряна. Одного человека с телесными повреждениями доставили в больницу. По неподтвержденной информации, у него перелом ноги.

Среди участников потасовки был Арам Арутюнян, неоднократно и безуспешно баллотировавшийся в президенты Армении. Он сейчас поддерживает Кочаряна. Во время драки он ударил женщину по лицу.

Суд по делу 1 марта после прений сторон удалился на совещание. Адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы государства. По итогам совещания будет принято решение относительно того, останется Кочарян под арестом или будет освобожден из-под стражи. Вердикт будет оглашен 17 сентября.

Бывший президент РА обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряна дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня этого года он был арестован в третий раз.

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