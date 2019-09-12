Уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева извинились за то, что попросили главу республики Рамзана Кадырова помочь им с жильем. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Эльбазурова, Лорсанова и Митишева попросили Кадырова об улучшении жилищных условий, ссылаясь на тяжелое финансовое положение. После проверки информации о женщинах Кадыров заявил, что все они около 20 лет назад уехали из Чечни в Дагестан. По его словам, одна из них «накрутила долгов», вторую «выгнали домашние».

Женщин привезли на встречу с чеченскими чиновниками, среди которых был замглавы правительства республики Иса Тумхаджиев. Он заявил, что у всех трех женщин есть родственники-мужчины, которые должны забрать их к себе. «Когда у чеченцев было, чтобы они не смотрели за своими женщинами? Это позор», — заявил Тумхаджиев.

Мужчины утверждали, что их родственницы сами не хотели возвращаться домой. Однако они пообещали, что «не позволят им попрошайничать и вернут их на родину, и главное — в последующем будут контролировать их действия». Сами женщины извинились, поскольку поняли, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ».

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