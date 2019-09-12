Адвокаты членов семьи погибшей школьницы Элины Гаджиевой подали в суд гражданский иск на сумму 100 тысяч манатов за «нанесенный моральный ущерб». Ответчиком указаны Министерство образования и бывшая директриса Севиндж Аббасова. Об этом сообщают «Ени Мусават» и АПА.

Сообщается, что суд принял ходатайство в производство.

По факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой, которая бросилась с третьего этажа здания учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Minval.az