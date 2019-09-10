Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.

«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве во вторник.

Лавров подчеркнул, что эта информация была подтверждена присутствовавшим на встрече тогдашним советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и другими лицами, знакомыми с ходом тех переговоров.

«Обсуждалась тогда, прежде всего, необходимость выправить отношения и ликвидировать тот ущерб, который администрация Обамы нанесла двустороннему взаимодействию, по сути, обрушив перед уходом из Белого дома все мало-мальски значимые механизмы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном», — цитирует министра «Интерфакс».

По его словам, разговор шел о том, что сложившаяся ситуация не идет на пользу отношениям США и РФ. «И особо было подчеркнуто на той беседе в Белом доме, что наибольший ущерб вот такие действия Обамы по разрыву устоявшихся механизмов сотрудничества нанесли взаимодействию по борьбе с междунаодным терроризмом», — сказал глава российского МИД.

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