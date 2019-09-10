В ответ на запрет армянских водительских прав в России в Армении будет ограничено действие российских водительских прав в бизнес-деятельности. Проект сегодня представлял в парламенте замначальника армянской полиции Ованнес Кочарян.

В беседе с журналистами Кочарян сказал, что бизес-деятельность в странах ЕАЭС граждане с водительскими правами могут осуществлять только на принципе взаимности, сообщает онлайн-издание «Лрагир».

«То есть, если в России наши водительские права будут признаны, скажем, для водителей такси, мы по принципу взаимности сделаем то же самое для российских водителей», сказал он.

Он сказал, что это не ответ на действия России, а применение регуляции в соответствии с законом.

Кочарян отметил, что если Россия перейдет на регулирование в рамках ЕАЭС, то Армения также сделает это.

Minval.az