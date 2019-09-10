Экс-нардеп Надежда Савченко получила статус официального безработного и встала на учет в Центр занятости. Об этом она сообщила в Facebook, прокомментировав реакцию СМИ на данную информацию.

«Неожиданно в СМИ вызвала фурор новость о том, что я обратилась в Центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране. А то что у нас десятки тысяч безработных людей в Украине, которые выживают с помощью подработок и не могут найти работу официально оформленную в трудовую книжку, не интересует никого?!», — пишет Савченко.

Экс-нардеп надеется, что вопрос безработицы в Украине будет интересен новой власти.

«Для СМИ привычно бегать только за политическими сенсациями. Журналисты мало освещают реальные проблемы простых людей, потому что это, как они считают, неинтересно. Надеюсь, вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцами за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали». — добавила Савченко.

Minval.az