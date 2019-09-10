Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением, сообщает ТАСС.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен, — сообщил Песков журналистам. — Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей». «Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю», — сказал Песков, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах. Пресс-секретарь президента не стал уточнять, за что именно был уволен Смоленков.

Представитель Кремля добавил, что бывший сотрудник администрации российского президента не был участником совещаний у главы государства. «Нет, эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом», — уточнил он. Отвечая на вопрос, являлся ли Олег Смоленков помощником помощника Владимира Путина по международным делам Юрия Ушакова, Песков сказал: «Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно».

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ. «Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен», — сказал Песков. Представитель президента РФ также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина. «Мы же не занимаемся розыском людей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли что-то в Кремле о настоящем местоположении Смоленкова. Он добавил, что не располагает информацией о том, что стало со Смоленковым после его увольнения из Кремля, в том числе пропал ли он из России.

Комментируя сообщение телекомпании CNN о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, Песков заметил, что это разговоры в жанре «криминального чтива». «Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, «криминального чтива». Это давайте оставим на их усмотрение», — призвал представитель Кремля.

При этом Песков заверил, что у Кремля нет вопросов к работе российской контрразведки. «Все нормально с работой российской контрразведки», — подчеркнул он.

Телекомпания CNN сообщила 9 сентября, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». В свою очередь газета The New York Times отметила, что он занимал «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».

Ряд российских СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь сообщили, что речь может идти и человеке по имени Олег Смоленков.

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