Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на визит Дональда Трампа в Минск в 2021 году.

Об этом сообщает Интерфакс.

На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США белорусский лидер выступил с предложением провести его в Минске через два года и пригласил на него Трампа.

«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем на еще более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

Лукашенко, однако оговорился, «чтобы его не заподозрили в чем-то нехорошем, будто мы хотим Америку присоединить», что Минск станет столицей США только на время проведения матча, так как, по регламенту соревнования, в 2021 году его должна будет проводить Америка. Также он выразил уверенность, что Трамп одержит победу на следующих президентских выборах.

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