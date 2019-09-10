Дни армянского премьера сочтены. Кто придет ему на смену?

На российско-армянском треке — «тектонические сдвиги». Согласно упорно циркулирующим в Ереване слухам, «Росгосимущество» вынесло на продажу ереванский завод «Марс», который был передан России по схеме «имущество в обмен на долг». Предприятие это уже давно ничего не выпускает, формально на его территории расположена свободная экономическая зона, которой управляет российская компания Ситроникс. Примечательно, что членом её Совета директоров, как утверждают в Ереване, является Роберт Кочарян.

Понятно, что это не просто бизнес-операция — за всем происходящим явно кроются некие политические решения, и приняты они не в Ереване, а в Москве. Но что именно решили в «первопрестольной»? Там просто «сбрасывают активы», от которых никакого толку? Или, как выражаются в определенных кругах, меняют «смотрящего» по Армении? Ходят слухи, что «кочаряновский» завод «Марс» может купить компания «Ташир», принадлежащая российскому предпринимателю армянского происхождения Самвелу Карапетяну. А он на днях вместе с главой компании «Авилон» Камо Авагумяном основал «Ассоциацию армянских предпринимателей». Самвел Карапетян стал ее президентом, Авагумян вице-президентом, в число учредителей также вошли основатель Comedy Club Артур Джанибекян, совладелец импортера вина «Лудинг» Армен Шахазизян и другие.

Теоретически у Никола Пашиняна, премьер-министра Армении, это должно было бы вызвать прилив оптимизма. Но это теоретически. А на практике у «народного премьера» слишком много поводов для тревоги. И слишком много признаков, что Кремль всерьез намерен от него избавиться.

В частности, экспертное сообщество продолжает обсуждать очередную внутриармянскую сенсацию — встречу Никола Пашиняна с членами «Сасна Црер», еще недавно — террористической группировкой, а ныне — политической партией. Впрочем, пресс-секретарь главы правительства Владимир Карапетян раскрывать итоги встречи не стал и ограничился коротким пояснением: «На встрече обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес. Это одна из многочисленных встреч премьер-министра, и дополнительной информации о ней не будет». Тем не менее «дополнительная информация» просочилась. И оказалась по-настоящему сенсационной. Член политсовета «Сасна Црер» Жирайр Сефилян, профессиональный террорист с «ливанским» опытом, поделился мнением в одном из интервью: «У Кремля есть решение пораньше избавиться от Пашиняна».

Теоретически на это заявление Сефиляна можно было бы не обратить внимания. Тем более что Жирайр Сефилян, «вожак» группировки «Сасна Црер», занимающей резко антимосковскую позицию, на роль глашатая Кремля уж точно не тянет. Но…

Строго говоря, в экспертном сообществе или, если угодно, «тусовке» шептались об этом уже давно. А уж в бывшей правящей Республиканской партии Армении Никола Воваевича разве что ленивый не обвинил в том, что «народный премьер» донельзя испортил отношения с ключевым союзником и покровителем Еревана. Но теперь события развиваются со скоростью прорыва плотины. Так, объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении генерал-лейтенант Микаел Арутюнян снят с розыска на территории РФ. Неназванный источник пояснил журналистам: «После изучения материалов в отношении Арутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории РФ». То есть в России опальному генералу ничего не грозит. Правда, в случае появления Арутюняна в странах СНГ он может быть арестован и выдан Армении. Но прекращение розыска Арутюняна на территории РФ — это не просто оглушительная политическая «пощечина» Пашиняну, а еще и слишком явный «месседж» Кремля: «революционным премьером» здесь сильно недовольны.

Нет, на первый взгляд, Никол Пашинян уже запрятал поглубже свои пышные «европейские» обещания и рассуждения о «суверенитете» и «правосубъектности» Армении и с готовностью и подобострастием идет на уступки даже там, где этого себе не позволяли даже Саргсян с Кочаряном. Никол Пашинян отправил армянских солдат в Сирию в составе российской военной миссии, закрывает въезд в Армению лицам, объявленным «нежелательными персонами» и даже корректирует в угоду РФ состав своей делегации в ПАСЕ. Но это сейчас, на фоне заметного политического и дипломатического давления. А в начале своей деятельности Никол Пашинян не только активно сыпал антикремлевской риторикой, но и пригласил в свою команду многих активистов прозападных НПО, получавших гранты от Фонда Сороса, что вызывало у РФ вполне понятные чувства. В Москве вряд ли забудут — во всех смыслах! — и. судебный «наезд» Никола Воваевича на действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, и мелочные попытки затормозить назначение следующего главы организации — представителя Беларуси Станислава Зася, и поездку на саммит НАТО, невзирая на настойчивые рекомендации Москвы этого не делать, опять-таки вопреки советам Москвы вел переговоры по «плану Болтона»… Теперь, конечно, Пашинян ведет себя куда лояльнее, но вот где гарантия, что он не передумает еще раз, и уже «в другую сторону»? И это все — не считая политической неопытности и вопиющего непрофессионализма и самого Пашиняна, и его команды, о чем открыто рассуждает, к примеру, Станислав Тарасов.

Более того, нельзя не заметить: «при живом дедушке», то бишь при действующем премьере, в стане его противников началась нешуточная конкуренция за благосклонность Москвы. Доселе малоизвестное общественно-политическое движение «Вето» устроило бессрочный пикет у здания фонда «Открытое общество», финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить деятельность этой организации в Армении, о чем сообщили не только оппозиционные Пашиняну ереванские СМИ, но и ТАСС, что уже само по себе показательно. Лидер «Вето» Нарек Малян заявил журналистам: «Как мы неоднократно заявляли, этот фонд подрывает основы нашей страны, морально разлагает армянское общество. Люди, которые получают гранты и работают для этой организации, периодически делают все, чтобы Армения как страна стала бутафорией в этом мире. Мы останемся и будет бороться до тех пор, пока деятельность этой организации не будет запрещена в нашей стране». Вряд ли организаторы этого пикета рассчитывают произвести впечатление на Никола Пашиняна. Адресатом массовой акции скорее является Кремль, который устроители бессрочного пикета намерены и подтолкнуть к более активным действиям по отстранению Никола Пашиняна от власти, и обратить его внимание на себя, любимых.

Свою игру ведут и «карабахцы». Свой очередной дешевый балаган под названием «выборы» здесь, как и в оккупированной грузинской Абхазии, даже приурочили к российскому «единому дню голосования». Для Сухуми это шаг вполне ожидаемый, а вот ханкендинский оккупационный режим еще во времена Сержа Саргсяна явно пытался изображать некий «особый путь». Но теперь становятся даже более лояльными России, чем ее «форпост» в лице Армении. Такие вот проявления «коллективного разума».

Здесь, конечно, можно долго гадать, как далеко готова зайти Москва в своей «рихтовке» политической ситуации в Армении, намерены ли здесь активно «отстранять» Пашиняна, и если да, то кого именно хотят видеть на командных высотах в Ереване. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что внутриполитические игры в такой редакции продолжают «добивать» остатки армянской государственности. И вряд ли случайно в эти дни ереванские СМИ заметили: «На днях один политолог, отвечая на вопрос, почему Алиев не начинает войну, имея перевес в вооружениях, заметил: «А зачем ему начинать войну, когда он каждый день видит, как Армению разрушают изнутри»». Впрочем, все это — не более чем вполне логичные и ожидаемые последствия армянской агрессии против Азербайджана. Настоящую цену которой в Армении, похоже, только сейчас начинают осознавать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az