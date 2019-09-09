Террористы, которых выдавливают из Сирии, могут проникнуть на север Африки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

«Предметно обсудили ситуацию в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля, поскольку эти регионы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии», — сказал Шойгу в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи в Москве министров обороны РФ и Франции.

«Мы констатировали близость взглядов наших ведомств относительно способов купирования этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных усилий», — цитирует «Интерфакс» Шойгу.

Minval.az