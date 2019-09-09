Байкеры из всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и Федерация мотоциклетного спорта России с 8 по 16 сентября проводят в Армении мотоциклетный и автомобильный пробег «Армения. 1718» под девизом «1718. Кровь не вода».

Мотопробег посвящен «многовековой дружбе» армянского и русского народов.

Кроме того, в Ереване в понедельник состоялась армянская премьера фильма «Русский Реактор» лидера мотоклуба Александра Залдостанова, известного как «Хирург».

Премьера фильма состоялась 16 марта 2018 года в Севастополе в четвертую годовщину аннексии Россией Крыма.

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