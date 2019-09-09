В 2017 году разведка США тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов, работавшего в российском правительстве. Как информирует «Медуза», об этом пишет CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Этот шпион передавал информацию о внутренней деятельности Кремля, а также планах президента России Владимира Путина и его мнении по разным вопросам. По словам одного из источников, у властей США не было таких же ценных источников информации в российском правительстве.

Существование агента тщательно скрывалось, он работал на американскую разведку много лет. Его решили вывезти из России из-за небрежного отношения Дональда Трампа и сотрудников его администрации к засекреченной информации. Как проходила эвакуация и где сейчас находится агент, неизвестно.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала, что информация телеканала не соответствует действительности и «может поставить под угрозу жизни людей». Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл отрицает, что причиной предполагаемой операции могли стать действия Трампа.

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