Жительница Великобритании и мать двоих детей Кейт Каннингем (Kate Cunningham) связала себя узами брака с деревом и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева. Об этом сообщает издание The Mirror.

Женщина рассказала, что бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии. Старший сын Каннингем был в растерянности, когда узнал о планах матери, но затем решил прийти на свадьбу. Для него это много значит. Отец тоже поддержал британку: он помогал организовывать все ко дню свадьбы.

34-летняя невеста решила выйти замуж за бузину в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде. Таким образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.

Накануне бракосочетания у невесты был девичник, и теперь она планирует официально сменить фамилию на Кейт Элдер (Бузина). На церемонии она была в оливковом платье.

«Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — подчеркнула она.

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