Фамилия Владимира Цемах была в списке на обмен с самого начала переговоров президентов Украины и РФ. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью УП.

В то же время, Ермак считает, что выдача Цемаха не должна повлиять на политические отношения Киева с западными партнерами.

Переговорщик считает, что санкции стран ЕС против России будут сохранены, поскольку были учреждены из-за комплекса причин.

«Что касается каких-то последствий политических … Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемах станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», — сказал Ермак.

Он также подтвердил слова Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

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