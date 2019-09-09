«Москва объективна, она внимательно читает все, что говорит Пашинян, очень много противоречивых заявлений, мы не можем никак понять, что конкретно он имеет в виду. Скажем, заявления по Карабаху так и не понятны мне. То он заявляет, что Карабах должен участвовать в переговорах, то говорит, что Карабах и Армения – одно целое, что Карабах — это Армения».

Об этом в интервью ереванским СМИ заявил политолог Станислав Тарасов, штатный автор агенства «Регнум», известней своей проармянской позицией, говоря о том, как относится Москва к премьеру Армении Николу Пашиняну.

По его словам, переговоры идут по старому сценарию, как они проходили при прежних властях, ничего не изменилось.

«Если хочешь что-то сделать, то — сделай это, если хочешь изменить формат переговоров, то попытайся изменить его, откажись от текущего формата, сделай конкретный ход…Если же не хочешь менять, то зачем говорить об этом?», – вопрошает Тарасов.

По его мнению, внешняя политика Армении становится все более провинциальной.

«Аналитики Пашиняна не могут просчитывать время и процессы, которые происходят в регионе в целом. Курдский вопрос поднялся, Абхазский вопрос поднимается, все это, конечно, нужно оценивать. При этом он заявляет, что хочет стать лидером мирового армянства…Опять-таки противоречивость заявлений, в которых невозможно понять, что он хочет конкретно. Когда Пашинян скажет, что именно он хочет, независимо от того понравится нам это или нет, мы это оценим.

Мне кажется, что аппарат советников Пашиняна очень слабый, нет аналитической службы. Такое ощущение, что они начитались каких-то книжек и сейчас пытаются это претворить в жизнь. Казалось бы, это молодые ребята с современным мышление, но на самом деле своим мышлением они отстают от команды Сержа Саргсяна. Необходимы знания, нужно учиться, сидеть в библиотеках, читать книги, а не выступать на митингах», – цитирует его портал Tert.az.

По его словам, Пашиняну «нужно понимать, что Россия – великая страна, которая у него по соседству, если он считает, что у него есть претензии к РФ, то пусть выбирает себе нового партнера».

«Кто мешает ему? Я опять-таки не понимаю, почему Пашинян конкретно не заявляет, чего он хочет, куда он идет. Пусть скажет — да, я хочу сотрудничать с НАТО, с США, пусть скажет, что работает с Европой, и все станет ясно. Но, как видите, ничего конкретного он не говорит. При президентстве Сержа Саргсяна была четкая и определенная позиция, и нам нравилась эта четкая позиция», – резюмировал Тарасов.

Minval.az