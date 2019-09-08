Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников», пишет «Украинская правда».

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает», — написал Порошенко в «Фейсбуке».

Экс-президент Украины утверждает, что обмен «35 на 35» стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое «приперло Путина к стене».

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