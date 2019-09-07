Американские и японские ученые нашли продукт, который поможет защититься от наиболее распространенного среди мужчин онкологического заболевания – рака простаты, сообщает International Journal of Cancer.

По словам исследователей, употребление грибов три раза в неделю способно на 17% снизить риск развития опасного заболевания.

В эксперименте приняли участие почти 37 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Ученые в течение 13 лет наблюдали за ними и собирали медицинские данные. Положительный эффект от грибов отчетливо наблюдался у мужчин в возрасте от 50 лет.

По мнению ученых, антиоксиданты, которые содержатся в таких грибах, как вешенки, шиитаке и маитаке, положительно влияют на организм мужчин.

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