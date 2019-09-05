Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий… Она остаётся, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счёт наращивания группировок своих войск», — указал он.

По его словам, в скором времени завершится формирование трёх российских дивизий около украинской границы.

Скибицкий также высказал мнение, что Россия к 2020 году планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

Minval.az