Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов, сообщает «112 Украина».

Как отмечается, документ был возвращен Раде с предложениями главы государства.

Уточняется, что по законопроекту в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет в отношении педофила применяется химическая кастрация.

Кроме того, по законопроекту, химическая кастрация не применяется к лицам, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте и в возрасте старше 65 лет.

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