Представители движения «Позор» и Национального движения» проводят акцию возле парламента и протестуют против представления кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра, сообщает Грузия Онлайн.

Участники акции стоят у входа в парламент, которым пользуются депутаты.

Они встречают депутатов парламентского большинства гуделками и кричат им вслед — «позор» и «рабы». Участники акции заявляют, что после событий 20-го июня Георгий Гахария является преступником и не должен стать премьером.

Вместе с тем, собравшиеся около законодательного органа скандируют, что назначение Гахария на пост главы правительства — российский заказ.

У здания парламента мобилизована полиция.

Minval.az