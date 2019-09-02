Сегодня умерла известная переводчица Корана Иман Валерия Порохова. Об этом на своей странице Facebook сообщил известный мусульманский общественный деятель Али Вячеслав Полосин.

— Она из русских дворян, ее родители были репрессированы сталинским режимом. Родилась в ссылке. Прошла непростой жизненный путь и пришла к Исламу. Она не просто сделала перевод Корана на русский язык, она показала красоту Корана, красоту Ислама, показала заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом. Светлая ей память! Да простит Аллах, превелик Он и пресвят, ее грехи и да удостоит Своего Рая! Похороны ожидаются в среду, — написал Полосин.

Валерия Порохова — российский профессиональный переводчик-синхронист с английского языка и мусульманский общественный деятель, напоминает российский интернет-портал tnv.ru. Получила известность как автор смыслового перевода Корана на русский язык, который выдержал 12 изданий. Она является членом ряда общественных академий — действительный член Академии гуманитарных наук (с 1996), член правления Евразийской международной академии культуры (с 1996), действительный член Международной академии информатизации, Российской академии естественных наук (РАЕН). Почётный профессор Евразийского национального университета.

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