Лукашенко побывал в Смолевичском районе, в хозяйстве «Озерицкий-Агро». Расхваливая местных буренок, он спросил директора хозяйства Нину Железнову, продадут ли здесь ему одну телочку. Об этом сообщает белорусский интернет-сайт tut.by.

— Конечно, — ответила Железнова, но предупредила, что на их коров цена высокая.

— Я найду [деньги], — улыбнулся Александр Лукашенко. — У меня деньги есть. Я за свои куплю, не волнуйся.

В хозяйстве одна корова в год дает около девяти тонн молока — а их здесь больше шести тысяч голов. Фактически все молоко «Озерицкого» забирает на переработку предприятие «Здравушка». Нина Железнова сбытом довольна, но Лукашенко напоминает: чтобы переработчики не наживались на производителях, создана биржа. Через нее продавать сырье выгоднее. С одной стороны, есть плюсы в партнерских отношениях с конкретным молокозаводом, но на бирже рыночная цена может быть на 15% выше.

— Разбирайтесь. Есть нюансы — партнеры и так далее. Но прелесть наша в том, что и ты [производитель], и партнер [переработчик] в одних руках. Они должны понимать, что надо цену (если она растет на рынке) и крестьянам давать выше. Я не хочу, чтобы переработчики по-прежнему наживались за счет крестьян, — подчеркнул Александр Лукашенко.

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