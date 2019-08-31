Пользователи Telegram смогут скрывать номер своего телефона, в том числе от тех, кто внесён в список их контактов. Такая опция должна появиться появится после обновления мессенджера в течение нескольких дней.

К примеру, нововведение позволит протестующим в Гонконге скрывать свою личность от китайских спецслужб, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время Telegram позволяет узнать телефонный номер пользователя, если он есть у него в списке контактов. Некоторые протестующие в Гонконге считают, что власти использовали общую базу номеров, добавляли их в список контактов и проверяли номера в протестных чатах.

Источник агентства полагает, что Telegram нашел доказательства, что власти Гонконга и Китая могли таким способом узнать личности протестующих. Обновление мессенджера позволит пользователям отключать сопоставление по номеру телефона.

Minval.az