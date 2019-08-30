Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян и польский журналист Якуб Корейба поспорили в ходе телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

В ходе программы обсуждалась ситуация на Украине, в частности, освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Корейба несколько раз перебил Степаняна, после чего они встали со своих мест, направились друг к другу и едва не подрались. Их пришлось разнимать ведущим.

«Езжай обратно в Ереван, там учи людей, как себя вести», — сказал Корейба.

В ответ Степанян заявил, что «научит и там». «Но тебя бесполезно учить, об этом говорят глаза», — отпарировал он, обращаясь к Корейбе.

См 10.40-13.20.

«Спутник» напоминает, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который находился в тюрьме с мая 2018 года, 28 августа по решению суда был освобожден под личное обязательство. Однако судебное дело Вышинского продолжается, следующее заседание запланировано на 16 сентября.

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