Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает США начать белорусско-американские отношения с чистого листа. Об этом он заявил в четверг на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Минске.

«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент назвал визит Болтона в Минск историческим, но напомнил, что до этого в республике побывало много экспертов и специалистов из США, с которыми он лично встречался. «Но таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность визита», — сказал Лукашенко.

Президент предложил Болтону обсудить «откровенно, даже по-дружески, все вопросы отношений, пусть они даже будут неприятные для Беларуси». «Я так же откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужными обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе и те, которые, может быть, будут не очень приятны для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между странами», — сказал он.

Minval.az