Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заверил блогеров в поддержке.

Как передает «Газета.uz», во время встречи с местными и зарубежными блогерами в Самарканде политик отметил, что Узбекистан открывается миру и хочет всю правду довести до международного сообщества.

«Самое главное, можно обсуждать, критиковать», — сказал Мирзиеев.

Он отметил важную роль блогеров в освещении проводимых в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа Узбекистана на международном уровне. Президент также подчеркнул, что политика открытости будет продолжена.

«Очень рад видеть вас на узбекской земле, в древней колыбели цивилизации — Самарканде. Сегодня мы пишем новую историю Узбекистана. Наша цель — обеспечить комфортную жизнь народа, сделать так, чтобы он с уверенностью смотрел в будущее. Надеюсь, что и вы внесете свой вклад. Вижу среди вас и наших блогеров. Я горд этим. Знайте, что президент будет всегда поддерживать вас», — заключил Шавкат Мирзиеев.

Minval.az