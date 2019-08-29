На странице в Twitter, которая ведется от имени антропоморфного робота Федора российской разработки, появилось сообщение о том, что он приступает к работе на Международной космической станции.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы», – «сообщил» Федор.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) 27 августа 2019 г.

27 августа космический корабль «Союз МС-14», который, кроме Федора, доставил на МКС 670 кг сухих грузов, со второй попытки пристыковался к российскому сегменту. Об этом говорится в сообщении корпорации «Роскосмос».

Minval.az