Американская администрация может рассмотреть возможность возвращения Турции в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 только в том случае, если она избавится от приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.

«Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих [этих системах вооружений]. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить [с целью применения]. Либо одно, либо другое», — отметил глава военного ведомства США.

При этом он допустил, что при полном отказе Анкары от ЗРС С-400 Вашингтон может изучить вопрос о возвращении Турции в программу производства самолетов F-35. «Повторюсь: они [турецкие власти] должны будут избавиться от программы С-400 <…>, и затем мы [американские должностные лица] можем рассмотреть это», — заявил Эспер.

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