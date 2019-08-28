Министр иностранных дел Владимир Макей заявил об отсутствии принципиальных разногласий в отношениях между его страной и Турцией.

«С Турцией нет принципиальных разногласий, в том числе по важным региональным и международным вопросам», — сказал Макей журналистам в среду по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава белорусского МИД отметил, что политическое сотрудничество двух стран развивается исключительно конструктивно.

Также, продолжил министр, основой взаимодействия Белоруссии и Турции является экономическое сотрудничество. Объем взаимной торговли между странами в прошлом году приблизился к $1 млрд.

«К сожалению, по итогам первого полугодия наблюдается небольшой спад. Поэтому переговоры были посвящены наращиванию взаимного товарооборота, снижению дисбаланса в торговле, увеличению инвестиций и числа совместных проектов», — цитирует Макея «Интерфакс».

Minval.az