Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России стоит вернуть Крым Украине для возобновления сотрудничества в «Большой семерке». Его интервью телеканалу «Прямой» опубликовано в Youtube.

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как это отыгрывается обратно. Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал дипломат, передает портал «Лента.ру».

26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу «Большой семерки», однако не уверен, что российский лидер примет приглашение и сможет приехать. В Кремле рассказали, что официального приглашения от Трампа пока не поступало.

До этого стало известно, что лидеры стран-участниц G7 отказались приглашать Россию на саммит. На необходимости присутствия Москвы, в первую очередь для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, настаивал Трамп. В ходе обсуждения этой темы, как сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета The Guardian, американский президент поссорился с лидерами стран «Большой семерки».

Россия входила в G8 до аннексии Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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