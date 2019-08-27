Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Лидеры после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством, которое полюбилось многим мировым политикам. Для Путина покупать мороженое на МАКСе уже своего рода традиция. Но в этот раз он решил угостить своего турецкого коллегу, сообщает «Интерфакс».

Подойдя к лотку российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом. «Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое, — перечислила продавец. — Есть вологодское ванильное». Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин меж тем склонился над прилавком, выбирая. «Вологодское давайте», — сказал он и протянул мороженое своему визави. «А мне вот это», — показал президент в сторону корзинки с мороженым «Коровка из Кореновки». «Шоколадное или сливочное?» — переспросила девушка. «Давайте и то, и другое», — засмеялся Путин.

Девушка быстро подсчитала общую сумму покупки — 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и «двухсотрублевка» с изображением Крыма. Он протянул 5 тыс. мороженщице. «Сдачу министру отдайте, — кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. — Это ему на развитие авиации». «Спасибо за щедрость», — засмеялся министр.

Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин тоже надкусил шоколадное мороженое. «А знаете, дайте нам еще. Всех угостим», — вернулся российский лидер к мороженщице. Члены обеих делегаций стали поспешно выбирать из имеющегося ассортимента.

Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу, который тоже решил съесть мороженое. Через несколько минут компанию ему составил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мороженое есть еще?» — спросил он. «Еще осталось», — тут же сообщила девушка. «Тогда давайте мне радужное, — выбрал Рогозин один из сортов «Чистой линии» и обращаясь к журналистам заметил. — У нас операция (по стыковке корабля «Прогресс» к МКС) прошла успешно». И улыбаясь, взяв три стаканчика, глава Роскосмоса удалился в сторону своего павильона.

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