Армения исходит «с позиций мирного урегулирования карабахского конфликта», но не может принять «очевидных или скрытых угроз применения силы» со стороны Азербайджана или любую попытку сделать условным режим прекращения огня. Об заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на открытии ежегодного съезда руководителей центрального аппарата МИД и дипломатических представительств и консульских учреждений Армении.

Попытка Азербайджана вести переговоры в условиях напряженности препятствуют созданию атмосферы мира и не способствуют всеобъемлющему решению проблемы, важно заявил министр страны–агрессора.

«Мир не имеет альтернативы, а Армения и Карабах имеют достаточно сил для обеспечения мира», — попытался заверить дипломатов Мнацаканян.

Он также отметил, что Армения якобы «высоко ценит» роль Минской группы и сопредседателей в урегулировании конфликта и обеспечения мира в регионе.

Ереван, по его словам, четко озвучивал свои подходы по процессу урегулирования. И в этом контексте Мнацаканян обратил внимание на выступление премьер-министра Никола Пашиняна 12 марта на совместном заседании Совбезов в Карабахе, а также 5 августа на митинге в оккупированном Ханкенди, где он заявил, что «Карабах – это неотъемлемая часть Армении».

Армения, по его словам, не может пойти на решение, которое поставит «под угрозу безопасность людей в Карабахе» и ограничит рамки «реализации права на самоопределение».

«Право народа Карабаха на самоопределение и неотъемлемые права людей предполагают свободное волеизъявление граждан. Это предполагает проведение свободных выборов, а также вовлечение избранных в ходе них властей в переговорный процесс», — отметил Мнацаканян.

При этом глава армянского МИДа вновь заявил, что если Азербайджан заинтересован в мирном урегулировании карабахского конфликта, то должен быть заинтересован в переговорах с представителями сепаратистского режима.

Отметим, Ереван с начала года предпринимал попытки изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Однако данная инициатива армянских властей была резко отвергнута официальным Баку, странами–сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также высокопоставленными чиновниками Европейского союза.

Minval.az