Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ложится спать с пистолетом на тумбочке возле кровати. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Так Кравчук ответил на вопрос, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения Украиной независимость.

«Реальной опасности, которая нависает над тобой, я не чувствовал. А вот сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя — я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает», — рассказал президент.

Minval.az