Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие условия Россия должна потребовать от G8 для своего возвращения.

По его мнению, на момент возвращения в клуб Россия уже может стать его «хозяином».

«Большая семерка уже наполовину состоит из бывших. Меркель — уходящий канцлер, итальянский премьер Конте — уже ушел. И Трамп может уйти в скором времени. Поэтому вернуться в этот клуб Россия может, но только в качестве хозяина»,— написал Жириновский в Telegram.

Кроме того, он считает, что необходимо потребовать от других членов перестать создавать угрозы и напряженность в адрес России.

«Предварительно мы должны объявить: мы больше не гарантируем, что в случае роста мировой напряженности и угроз в адрес России будем придерживаться концепции только ответного удара. Такой удар может быть неэффективным. Поэтому мы допускаем нанесение превентивного удара!» — написал Жириновский.

Minval.az